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Почему ваши брови не растут: возможные причины

Почему брови перестали расти: от генетики до стресса

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Брови — один из ключевых акцентов лица, и их форма постоянно меняется в трендах. Однако частые эксперименты с формой могут привести к тому, что брови перестают расти.

Почему брови перестали расти: от генетики до стресса
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Основные причины этого включают генетическую предрасположенность, внутренние состояния организма, нехватку витаминов и микроэлементов, а также неудачные процедуры коррекции. Заболевания, такие как псориаз и дерматит, также могут стать причиной выпадения бровей.

Чтобы восстановить рост бровей, важно избегать травмирования волосяных фолликул, использовать подходящие косметические средства, проводить массаж и скрабирование, и следить за питанием.

Если проблемы с ростом бровей сохраняются, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения. В крайнем случае, можно воспользоваться стойкой косметикой для создания эффекта густых бровей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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