Как избавиться от морщин смеха: эти простые трюки гарантируют гладкую кожу

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Как бороться с мимическими морщинами: практические советы

1:02
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Часто повторяющиеся движения лица активируют сокращение мышц, что приводит к появлению морщин в местах наибольшей мимической активности. Особенно заметны "гусиные лапки" и носогубные складки.

Как бороться с мимическими морщинами: практические советы
Фото: flickr.com by Emanuele Spies, CC BY 2.0

Предотвратить такие морщины практически невозможно, особенно если они уже явные, а уход за кожей был недостаточным. С возрастом ситуация усугубляется из-за потери коллагена и эластичности кожи, уменьшения жировой и костной ткани лица.

К внешним факторам, способствующим старению, относятся ультрафиолет, курение и генетика. Основные меры профилактики включают защиту от УФ-излучения, правильный уход за кожей с использованием активных компонентов, контроль мимики и прием витаминов.

Регулярное применение солнцезащитных средств, омолаживающих сывороток с пептидами и ретинолом помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, а также стимулирует выработку коллагена.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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