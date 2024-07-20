Как избавиться от морщин смеха: эти простые трюки гарантируют гладкую кожу

Часто повторяющиеся движения лица активируют сокращение мышц, что приводит к появлению морщин в местах наибольшей мимической активности. Особенно заметны "гусиные лапки" и носогубные складки.
Предотвратить такие морщины практически невозможно, особенно если они уже явные, а уход за кожей был недостаточным. С возрастом ситуация усугубляется из-за потери коллагена и эластичности кожи, уменьшения жировой и костной ткани лица.
К внешним факторам, способствующим старению, относятся ультрафиолет, курение и генетика. Основные меры профилактики включают защиту от УФ-излучения, правильный уход за кожей с использованием активных компонентов, контроль мимики и прием витаминов.
Регулярное применение солнцезащитных средств, омолаживающих сывороток с пептидами и ретинолом помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, а также стимулирует выработку коллагена.
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