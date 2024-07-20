Почему все выбирают пилочный маникюр: попробуйте сами

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Пилочный маникюр: быстрый и безопасный уход за ногтями

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Пилочный маникюр набирает популярность благодаря своей скорости и бережному отношению к ногтям и коже. Разработанный Кристиной Фицджеральд, эта техника использует пилки разного абразива для обработки кутикулы, что замедляет её рост и позволяет дольше сохранять свежесть маникюра.

Пилочный маникюр: быстрый и безопасный уход за ногтями
Фото: Freepik is licensed under Free license

Основным преимуществом пилочного маникюра является его безопасность и отсутствие травматичности. Он идеально подходит для тех, кто ценит естественность и стремится минимизировать механическое воздействие на ногти.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, рекомендуется обращаться к профессионалам, чтобы избежать ошибок при самостоятельном выполнении.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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