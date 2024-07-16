Как сделать трендовый маникюр-металлик на короткие ногти дома

Металлический дизайн ногтей на короткие ногти

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предлагаем ознакомиться с инструкцией, как сделать модный маникюр на короткие ногти. Сейчас есть много трендовых дизайнов, но одним из самых актуальных является дизайн металлик. Он отлично смотрится именно на коротких ногтях.

Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering, CC BY 2.0

Чтобы сделать металлический дизайн в маникюре, вам нужны определенные материалы и инструменты.

1. Гель-лак для ногтей. Возьмите металлические оттенки лака, например, золотой, серебряный или медный. Ещё можно заменить гель-лаки на втирку таких же оттенков, чтобы достичь зеркального эффекта. Помните, что нужно хорошо высушить каждый слой лака.

2. Базовый гель и топ. Топ можно выбрать как глянцевый, так и матовый.

Начните с подготовки ногтей. Они должны быть чистыми и без старого покрытия. Создайте нужную форму для ногтей, сделайте маникюр. Затем нанесите базовый гель и тщательно просушите его.

Теперь возьмите выбранный металлический оттенок, нанесите его на ногти. Равномерно распределите лак по поверхности ногтя, старайтесь избегать стекания и пузырей. Посушите гель-лак и нанесите второй слой для яркого эффекта. Закрепите всё топом.