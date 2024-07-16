Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Корнейчук опроверг риск самовоспламенения смартфона из-за жары
Московский суд вынес приговор по делу акушеров-гинекологов
Страховка для путешествий: что нужно знать, чтобы спасти деньги и здоровье
Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом
Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину
Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни акул
Стало известно, какие упражнения подходят для предплечий
Причины "аллергии" домашних питомцев на своих владельцев
Тренер раскрыл секрет: как поддерживать форму, находясь в отпуске
Как сделать трендовый маникюр-металлик на короткие ногти дома

Металлический дизайн ногтей на короткие ногти

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Предлагаем ознакомиться с инструкцией, как сделать модный маникюр на короткие ногти. Сейчас есть много трендовых дизайнов, но одним из самых актуальных является дизайн металлик. Он отлично смотрится именно на коротких ногтях.

Металлический дизайн ногтей на короткие ногти
Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering, CC BY 2.0

Чтобы сделать металлический дизайн в маникюре, вам нужны определенные материалы и инструменты.

1. Гель-лак для ногтей. Возьмите металлические оттенки лака, например, золотой, серебряный или медный. Ещё можно заменить гель-лаки на втирку таких же оттенков, чтобы достичь зеркального эффекта. Помните, что нужно хорошо высушить каждый слой лака.
2. Базовый гель и топ. Топ можно выбрать как глянцевый, так и матовый.

Начните с подготовки ногтей. Они должны быть чистыми и без старого покрытия. Создайте нужную форму для ногтей, сделайте маникюр. Затем нанесите базовый гель и тщательно просушите его.

Теперь возьмите выбранный металлический оттенок, нанесите его на ногти. Равномерно распределите лак по поверхности ногтя, старайтесь избегать стекания и пузырей. Посушите гель-лак и нанесите второй слой для яркого эффекта. Закрепите всё топом. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Московский суд вынес приговор по делу акушеров-гинекологов
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами"
Страховка для путешествий: что нужно знать, чтобы спасти деньги и здоровье
Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом
Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину
Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни акул
Стало известно, какие упражнения подходят для предплечий
Причины "аллергии" домашних питомцев на своих владельцев
Тренер раскрыл секрет: как поддерживать форму, находясь в отпуске
Врач Терновой: хирургическим путём можно увеличить рост не более чем на 14 см
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников