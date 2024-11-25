Металлический дизайн коротких ногтей удивит многих подруг: вы окажетесь в современном тренде

Предлагаем ознакомиться с инструкцией, как сделать модный маникюр на короткие ногти. Сейчас есть много трендовых дизайнов, но одним из самых актуальных является дизайн металлик. Он отлично смотрится именно на коротких ногтях.
Чтобы сделать металлический дизайн в маникюре, вам нужны определенные материалы и инструменты.
1. Гель-лак для ногтей. Возьмите металлические оттенки лака, например, золотой, серебряный или медный. Ещё можно заменить гель-лаки на втирку таких же оттенков, чтобы достичь зеркального эффекта. Помните, что нужно хорошо высушить каждый слой лака.
2. Базовый гель и топ. Топ можно выбрать как глянцевый, так и матовый.
Начните с подготовки ногтей. Они должны быть чистыми и без старого покрытия. Создайте нужную форму для ногтей, сделайте маникюр. Затем нанесите базовый гель и тщательно просушите его.
Теперь возьмите выбранный металлический оттенок, нанесите его на ногти. Равномерно распределите лак по поверхности ногтя, старайтесь избегать стекания и пузырей. Посушите гель-лак и нанесите второй слой для яркого эффекта. Закрепите всё топом.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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