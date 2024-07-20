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Экономия на косметике: на чём точно нельзя экономить

Разделение косметики по ценовым сегментам: на чём можно и на чём нельзя экономить

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Современный рынок косметики предлагает множество продуктов, а социальные сети и реклама часто обещают чудесные результаты от различных средств.

Разделение косметики по ценовым сегментам: на чём можно и на чём нельзя экономить
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако цены на косметику могут значительно варьироваться, что затрудняет выбор даже для опытных пользователей. Косметика делится на три уровня: массмаркет, средний ценовой сегмент и люкс.

Массмаркет предназначен для массового потребления и подходит для молодой кожи. Средний ценовой сегмент включает более активные компоненты, но не вызывает значительных изменений. Продукты люкс-сегмента предназначены для решения конкретных косметических проблем, но их цена часто включает брендовые наценки.

Выбирая косметику, важно учитывать состав и консультироваться с косметологом, так как некоторые люксовые продукты могут не содержать оптимальной концентрации активных веществ. На чем точно не стоит экономить, так это на увлажняющих и питающих кремах.

Помните, что хороший уход может улучшить состояние кожи, но не избавит от глубоких морщин, для чего необходимы профессиональные процедуры.


Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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