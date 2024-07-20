Не экономьте на этих средствах, если хотите выглядеть безупречно

Бьюти-эксперт Беднякова: на что стоит потратиться в уходе за кожей

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В парфюмерно-косметических магазинах представлено множество средств в различных ценовых категориях, однако не всегда стоит экономить. Эксперт по бьюти-грамотности Наталья Беднякова рассказывает, на какие уходовые средства нужно тратиться.

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Средство для умывания: важный этап ухода, предотвращающий высыпания и обеспечивающий проникновение активных компонентов косметики.

Выбирайте мягкие средства без агрессивных ПАВ и спиртов, с ухаживающими компонентами (гиалуроновая кислота, центелла азиатская, пантенол, минералы, натуральные масла).

Крем для области вокруг глаз: необходим из-за тонкости кожи, требующей насыщенного состава. Ищите средства со скваланом, церамидами и кофеином для уменьшения отечности и ухода за кожей.

Сыворотка с миорелаксантом: альтернатива "уколам красоты", работающая за счет биометрических пептидов, которые разглаживают мимические морщины.

Крем для шеи и декольте: важен для ухода за кожей с малым количеством сальных желез. Выбирайте средства с увлажняющим и лифтинговым эффектами.

Крем для тела: ориентируйтесь на состав, а не аромат. Средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и маслами увлажнят кожу, а с энзимами и кислотами помогут с высыпаниями и отеками.