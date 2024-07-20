Мастер красоты делится эффективными методами ухода за кожей

Эксперт Мищенко рассказала, каким должен быть домашний уход за телом

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярный домашний уход за кожей тела более эффективен, чем редкие визиты в салоны. Анастасия Мищенко, эксперт в аппаратных и ручных техниках коррекции фигуры, делится простыми, но действенными методами, как сделать кожу нежной и упругой.

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Контрастный душ улучшает кровообращение и стимулирует обновление кожи, скрабирование удаляет мертвые клетки и подготавливает кожу к увлажнению. Домашние обертывания питают кожу и борются с целлюлитом, а массаж усиливает кровоток и выработку коллагена.

Важно поддерживать водный баланс и правильное питание для предотвращения отеков и поддержания здоровья кожи. Следуя этим советам, можно добиться заметного улучшения состояния кожи в домашних условиях.