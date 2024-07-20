Мастер красоты делится эффективными методами ухода за кожей

Регулярный домашний уход за кожей тела более эффективен, чем редкие визиты в салоны. Анастасия Мищенко, эксперт в аппаратных и ручных техниках коррекции фигуры, делится простыми, но действенными методами, как сделать кожу нежной и упругой.
Контрастный душ улучшает кровообращение и стимулирует обновление кожи, скрабирование удаляет мертвые клетки и подготавливает кожу к увлажнению. Домашние обертывания питают кожу и борются с целлюлитом, а массаж усиливает кровоток и выработку коллагена.
Важно поддерживать водный баланс и правильное питание для предотвращения отеков и поддержания здоровья кожи. Следуя этим советам, можно добиться заметного улучшения состояния кожи в домашних условиях.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.