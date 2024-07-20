Никогда не догадаетесь, что может сделать стакан этого сока для вашей красоты

Свежевыжатые соки: какие напитки помогают стать красивее и как их правильно пить

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Свежевыжатые соки — это не просто вкусное лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ. Они богаты витаминами, минералами, ферментами и органическими кислотами, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и помогают усваивать пищу.

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Однако, важно пить их сразу после приготовления, чтобы сохранить максимальную пользу. Среди самых полезных свежевыжатых соков выделяются гранатовый, сельдереевый, морковный, яблочный и ананасовый.

Гранатовый сок улучшает состав крови и повышает гемоглобин, сельдереевый помогает выводить токсины и улучшает пищеварение, морковный защищает кожу и зрение, яблочный поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, а ананасовый улучшает усвоение белков и снижает воспалительные процессы.

Несмотря на их огромную пользу, не стоит забывать о мере. Один стакан в день достаточно для получения всех необходимых питательных веществ и улучшения здоровья.