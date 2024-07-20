Правда о воде: что на самом деле мы пьём каждый день

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Вся правда о воде из-под крана: мифы и факты

1:18
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На просторах интернета можно найти много информации об опасности содержания гормонов и других вредных веществ в составе обычной питьевой воды. Узнайте, насколько правдивы самые популярные утверждения касательно этого вопроса.

Вся правда о воде из-под крана: мифы и факты
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, CC BY 2.0

Миф 1: "Очистные сооружения в больших городах справляются с гормонами в воде". Ученые доказали, что даже современные очистные сооружения не могут полностью удалить гормоны и фармацевтические препараты из воды.

Миф 2: "У меня своя скважина, значит я пью чистую и безопасную воду". Гормоны и остатки лекарств могут попадать в грунтовые воды, что делает их небезопасными.

Миф 3: "Кипяченая вода = безопасная вода". Кипячение не уничтожает гормоны, а отстаивание не помогает избавиться от них.

Миф 4: "Вода из пластиковых бутылок — это выход". Бутилированная вода также может содержать вредные вещества из пластика.

Миф 5: "Гормоны в небольшом количестве не могут нанести вред организму". Накопительный эффект гормонов в воде может привести к снижению иммунитета и другим серьезным проблемам со здоровьем. Лучше заранее позаботиться об очистке воды дома.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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