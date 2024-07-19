Секрет антивозрастных кремов: какие ингредиенты делают вашу кожу моложе

Как состав антивозрастных кремов влияет на молодость вашей кожи

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антивозрастные кремы содержат множество ингредиентов, но не все из них эффективны. По мнению эксперта Коринны Толан, ключевыми элементами, способными бороться со старением, являются витамины А, С и Е. Витамин А (ретинол) стимулирует выработку коллагена, улучшая текстуру и упругость кожи.

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Витамин С способствует эластичности кожи и уменьшает гиперпигментацию, а витамин Е защищает от повреждений, вызванных ультрафиолетом и свободными радикалами. Важно также использовать средства с SPF для защиты от фотостарения.

Гиалуроновая кислота, содержащаяся в некоторых сыворотках, увеличивает количество коллагена и увлажняет кожу. Эксперт советует выбирать уважаемые бренды с инновационными ингредиентами и обращать внимание на эффективность средств для области вокруг глаз.