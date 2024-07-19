Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта

Эксперт по коже Фармер: как использовать ваш крем для омоложения кожи

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей важен в любое время года, особенно летом, когда кожа подвергается воздействию солнца и обезвоживанию. Эксперт по коже Тара Фармер делится простыми советами, как выглядеть моложе всего за неделю с помощью обычного крема.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Двойное очищение лица и шеи, увлажнение и массаж помогут улучшить состояние кожи. Ретинол и SPF50 также необходимы для защиты и омоложения. Витамин С поддерживает коллаген и борется с окислителями.

Не забывайте пить больше воды и заниматься йогой для улучшения кровотока и лимфодренажа. Эти простые действия помогут вам выглядеть моложе и здоровее.