Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта

Уход за кожей важен в любое время года, особенно летом, когда кожа подвергается воздействию солнца и обезвоживанию. Эксперт по коже Тара Фармер делится простыми советами, как выглядеть моложе всего за неделю с помощью обычного крема.
Двойное очищение лица и шеи, увлажнение и массаж помогут улучшить состояние кожи. Ретинол и SPF50 также необходимы для защиты и омоложения. Витамин С поддерживает коллаген и борется с окислителями.
Не забывайте пить больше воды и заниматься йогой для улучшения кровотока и лимфодренажа. Эти простые действия помогут вам выглядеть моложе и здоровее.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.