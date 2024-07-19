Эти средства навсегда избавят вас от воспалений на спине

Средства, которые помогут победить воспаления и акне на спине

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для борьбы с воспалениями и акне на спине, важно проработать три ключевых аспекта:

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

снизить выделение себума,

избавиться от патогенной флоры,

регулярно отшелушивать кожу.

Основные причины появления воспалений — гормональные нарушения, неправильный уход, ослабление организма и прием медикаментов. Эффективные ингредиенты в средствах против акне включают оксид цинка, салициловую кислоту и реликтовую грязь.

Рекомендуется использовать средства с этими компонентами, избегать синтетических тканей и механического повреждения кожи. Предложенные средства, такие как лосьоны, гели и скрабы, помогут справиться с воспалениями и улучшить состояние кожи.