Топовые идеи педикюра для стильного лета

Идеальный летний педикюр: тренды и советы

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом, когда открытая обувь становится важной частью гардероба, стильный педикюр просто необходим! Однако маникюр и педикюр не всегда можно сравнить, ведь для покрытия пальцев ног следует отдавать предпочтение другим трендам.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com, CC BY 2.0

Бежевые оттенки, которые сейчас на пике моды, наносят и на руки, и на ноги. Они схожи с цветом кожи и не бросаются в глаза, но делают вид более ухоженным. Маникюр со втиркой снова в тренде, и можно воспользоваться фантазией, например, сделать блестящую зеркальную втирку или жемчужную.

Темные глубокие оттенки, такие как изумрудный, глубокий синий или темно-бордовый, отлично подойдут на это лето. Темные оттенки могут подчеркнуть кутикулу, поэтому обязательно пользуйтесь маслом для кутикулы, ведь за педикюром тоже нужно ухаживать.

Френч-дизайн остается классикой, и можно попробовать сделать цветной френч, заменив белую линию на яркий цвет. Летом хочется ярких цветов, и необычные принтованные дизайны, такие как леопард и змея, станут интересным акцентом в педикюре.

Уделяйте внимание не только рукам, но и ногам, ведь летом педикюр — это просто мастхэв! Используйте вышеперечисленные идеи и красуйтесь этим летом в любой открытой обуви.