Откройте секрет молодости: домашняя маска для лица из малины, которая преображает кожу

Малиновая маска для лица: рецепт для увлажнения и омоложения кожи

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маска для лица из малины — это отличный способ улучшить состояние кожи благодаря полезным свойствам этого ягоды. Она богата антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют омолаживанию и увлажнению эпидермиса. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этой чудесной маски.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Ингредиенты, которые понадобятся

Полстакана свежих ягод малины

1 чайная ложка натурального мёда

1 чайная ложка натурального йогурта

Как приготовить и применять эту маску?

В миску поместите свежие малиновые ягоды и разомните их вилкой до получения однородной массы. Добавьте к пюре мёд и йогурт, а затем тщательно перемешайте все ингредиенты до получения гладкой консистенции.

Очистите кожу от макияжа и загрязнений. Нанесите маску на лицо и шею, избегая области вокруг глаз. Оставьте её на коже на 15-20 минут. Смойте маску теплой водой и нанесите на лицо увлажняющий крем.

Полезные свойства маски из малины для кожи

Малина богата витаминами С и Е, которые способствуют увлажнению и питанию кожи, делая её мягкой и гладкой. Антиоксиданты в малине помогают бороться с свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение кожи и улучшая её текстуру. Регулярное применение маски из малины способствует сужению пор и улучшению тона кожи, делая её более равномерной и сияющей.

Маска из малины прекрасно подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной. Она обладает мягким и приятным ароматом, делая процесс ухода за собой не только полезным, но и приятным.