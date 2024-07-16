Откройте секрет молодости: домашняя маска для лица из малины, которая преображает кожу

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Малиновая маска для лица: рецепт для увлажнения и омоложения кожи

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Маска для лица из малины — это отличный способ улучшить состояние кожи благодаря полезным свойствам этого ягоды. Она богата антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют омолаживанию и увлажнению эпидермиса. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этой чудесной маски.

Малиновая маска для лица: рецепт для увлажнения и омоложения кожи
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Ингредиенты, которые понадобятся

  • Полстакана свежих ягод малины
  • 1 чайная ложка натурального мёда
  • 1 чайная ложка натурального йогурта

Как приготовить и применять эту маску?

В миску поместите свежие малиновые ягоды и разомните их вилкой до получения однородной массы. Добавьте к пюре мёд и йогурт, а затем тщательно перемешайте все ингредиенты до получения гладкой консистенции.

Очистите кожу от макияжа и загрязнений. Нанесите маску на лицо и шею, избегая области вокруг глаз. Оставьте её на коже на 15-20 минут. Смойте маску теплой водой и нанесите на лицо увлажняющий крем.

Полезные свойства маски из малины для кожи

  1. Малина богата витаминами С и Е, которые способствуют увлажнению и питанию кожи, делая её мягкой и гладкой.
  2. Антиоксиданты в малине помогают бороться с свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение кожи и улучшая её текстуру.
  3. Регулярное применение маски из малины способствует сужению пор и улучшению тона кожи, делая её более равномерной и сияющей.

Маска из малины прекрасно подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной. Она обладает мягким и приятным ароматом, делая процесс ухода за собой не только полезным, но и приятным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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