Эти секреты масок для лица помогут вам преобразить кожу мгновенно

Маски для лица: как выбрать и использовать их правильно

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любой косметолог подтвердит, насколько важны маски в домашнем уходе за кожей. Их можно использовать регулярно или курсами, чтобы дополнить профессиональные процедуры.

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Маски также незаменимы для экспресс-ухода, мгновенно преображая кожу перед важными событиями. Не забывайте, что ритуал нанесения маски не только ухаживает за кожей, но и дарит релаксацию. Однако важно помнить несколько ключевых моментов.

Первое — определитесь с результатом и оцените тип своей кожи. Лучший вариант — пройти диагностику у специалиста. Второе — наносите маску только на очищенную кожу. Используйте гели, пенки, мицеллярную воду, тоники.

Эффект усиливается после легкого скраба или пилинга. Третье — не используйте одноразовые маски повторно. Это может вызвать раздражение кожи. Следуйте инструкциям на упаковке или советам косметолога при выборе курса и частоты применения.