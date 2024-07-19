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Откройте три шага к безупречной коже и сладкому сну

Косметолог Радица: три шага к здоровой коже и крепкому сну

0:55
Моя семья » Красота и стиль

Вечерние умывание и демакияж необходимы не только для поддержания красоты кожи, но и для обеспечения здорового сна, утверждает косметолог-эстетист Лилиана Радица. Она подчеркнула важность трехэтапного очищения кожи.

Косметолог Радица: три шага к здоровой коже и крепкому сну
Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

На первом этапе следует использовать жирорастворимые средства для удаления макияжа и загрязнений. Второй этап направлен на устранение выделений сальных и потовых желез с помощью водорастворимых продуктов.

Третий этап включает использование лосьона для восстановления рН баланса, предотвращая чувствительность и потерю влаги кожи. Такой подход делает кожу более восприимчивой к уходу, обеспечивая лучший эффект от кремов и сывороток. Кроме того, этот ритуал помогает расслабиться, гармонизировать состояние и подготовиться к здоровому сну.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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