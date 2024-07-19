Как интернет-советы по уходу за кожей могут испортить ваше лицо

Как популярные советы по уходу за кожей могут навредить вашему лицу

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Интернете можно найти массу советов по уходу за кожей, но многие из них основаны на народном творчестве и могут навредить. Например, использование зубной пасты для подсушивания прыщей может вызвать ожоги и аллергии.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Хлоргексидин, как замена тонику, устраняет как плохие, так и хорошие бактерии, что истончает кожу и ускоряет старение. Нанесение дезодоранта на лицо для матирования приводит к воспалениям и акне.

Самодельные скрабы из сахара и соли травмируют нежную кожу лица, в отличие от энзимных и кислотных пилингов. Кокосовое масло для лица закупоривает поры и вызывает высыпания, его лучше использовать для тела.