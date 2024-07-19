Как море помогает выглядеть моложе: способы использовать морскую соль

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Польза морской соли для здоровья и красоты

1:35
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Морской отдых оказывает благотворное влияние на организм, улучшая состояние кожи, дыхательной системы, и общее самочувствие благодаря морскому воздуху, купаниям и солнцу. Чтобы сохранить этот эффект в городе, можно использовать морскую соль, богатую полезными минералами и микроэлементами.

Польза морской соли для здоровья и красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

В её составе — натрий, калий, кальций, магний, бром, марганец, железо, кремний, цинк, медь, йод, селен, каждый из которых оказывает специфическое положительное воздействие на организм, укрепляя кости, улучшая обмен веществ, укрепляя иммунитет и улучшая состояние кожи.

Соль Мёртвого моря особенно ценна благодаря высокому содержанию минералов. Её включают в состав косметических средств для улучшения состояния кожи.

Солевые ванны и скрабы улучшают микроциркуляцию, очищают и тонизируют кожу. Принимать солевые ванны можно, растворяя 0,2-0,5 кг соли в тёплой воде, что помогает расслабиться и насытить кожу минералами.

Морская соль также используется в косметических продуктах для скрабов и обёртываний, улучшая текстуру кожи и способствуя её омоложению.

Особого внимания заслуживает соль Yukisio с острова Миякоджима, которая отличается высоким содержанием микроэлементов и используется в различных косметических процедурах.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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