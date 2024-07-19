Как море помогает выглядеть моложе: способы использовать морскую соль

Морской отдых оказывает благотворное влияние на организм, улучшая состояние кожи, дыхательной системы, и общее самочувствие благодаря морскому воздуху, купаниям и солнцу. Чтобы сохранить этот эффект в городе, можно использовать морскую соль, богатую полезными минералами и микроэлементами.
В её составе — натрий, калий, кальций, магний, бром, марганец, железо, кремний, цинк, медь, йод, селен, каждый из которых оказывает специфическое положительное воздействие на организм, укрепляя кости, улучшая обмен веществ, укрепляя иммунитет и улучшая состояние кожи.
Соль Мёртвого моря особенно ценна благодаря высокому содержанию минералов. Её включают в состав косметических средств для улучшения состояния кожи.
Солевые ванны и скрабы улучшают микроциркуляцию, очищают и тонизируют кожу. Принимать солевые ванны можно, растворяя 0,2-0,5 кг соли в тёплой воде, что помогает расслабиться и насытить кожу минералами.
Морская соль также используется в косметических продуктах для скрабов и обёртываний, улучшая текстуру кожи и способствуя её омоложению.
Особого внимания заслуживает соль Yukisio с острова Миякоджима, которая отличается высоким содержанием микроэлементов и используется в различных косметических процедурах.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.