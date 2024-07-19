Как сделать ногти здоровыми без дорогих процедур

Витамины и минералы для ваших ногтей: укрепляющие лаки

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире женской красоты существует множество различных лаков для ногтей, но укрепляющие лаки часто остаются без должного внимания, хотя именно они могут стать ключом к здоровым и крепким ногтям без частых визитов к нейл-мастеру.

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Это средство содержит витамины, масла и минералы, питающие и восстанавливающие ногтевую пластину. Укрепляющий лак можно использовать как самостоятельное покрытие или базу под маникюр. Прежде чем наносить лак, тщательно промойте руки, высушите их и увлажните кожу вокруг ногтей.

Наносите несколько средних слоев лака, давая каждому слою высохнуть перед следующим нанесением. С регулярным использованием укрепляющего лака вы сможете реже посещать нейл-мастера и наслаждаться здоровыми ногтями.