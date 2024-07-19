Попрощайтесь с пигментными пятнами: арбутин на страже вашей красоты

Арбутин — это природный компонент, который эффективно борется с пигментацией кожи. Он содержится в кремах, масках и сыворотках, экстрагируется из растений, таких как клюква и брусника, и блокирует тирозиназу, фермент, ответственный за синтез меланина.
Альфа-арбутин, высокоэффективная форма, применяется в дорогих продуктах, тогда как бета-арбутин встречается в более доступных вариантах. Средства с арбутином:
Они безопасны, но людям с чувствительной кожей следует быть осторожными. Эффект отбеливания сохраняется при регулярном использовании, но прекращение применения приводит к возвращению исходного состояния кожи.
Арбутин пришел на смену гидрохинону, который был признан токсичным и канцерогенным. Для ежедневного ухода рекомендуется использовать кремы и сыворотки с арбутином в зависимости от степени и характера гиперпигментации.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.