Попрощайтесь с пигментными пятнами: арбутин на страже вашей красоты

Главный союзник в борьбе с пигментными пятнами: все, что надо знать про арбутин

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Арбутин — это природный компонент, который эффективно борется с пигментацией кожи. Он содержится в кремах, масках и сыворотках, экстрагируется из растений, таких как клюква и брусника, и блокирует тирозиназу, фермент, ответственный за синтез меланина.

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Альфа-арбутин, высокоэффективная форма, применяется в дорогих продуктах, тогда как бета-арбутин встречается в более доступных вариантах. Средства с арбутином:

выравнивают тон кожи,

осветляют пигментные пятна,

оказывают антисептическое действие,

улучшают тургор кожи.

Они безопасны, но людям с чувствительной кожей следует быть осторожными. Эффект отбеливания сохраняется при регулярном использовании, но прекращение применения приводит к возвращению исходного состояния кожи.

Арбутин пришел на смену гидрохинону, который был признан токсичным и канцерогенным. Для ежедневного ухода рекомендуется использовать кремы и сыворотки с арбутином в зависимости от степени и характера гиперпигментации.