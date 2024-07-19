Откажитесь от этих напитков немедленно: проверьте свой рацион

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Как выбор напитков влияет на здоровье женщин

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В современном мире все больше людей стараются выбирать питание осознанно, однако многие не задумываются о вреде обычных напитков. Эксперты указывают, что некоторые из них могут быть опасны для женщин.

Как выбор напитков влияет на здоровье женщин
Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, PDM

Коровье молоко, несмотря на свою пользу, может приводить к проблемам с почками и сердечно-сосудистой системой из-за неправильного усвоения кальция и содержания лактозы. Пакетированные соки, содержащие много сахара и мало витаминов, способствуют развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пиво, как и любой алкоголь, негативно влияет на репродуктивную систему и может провоцировать рак. Диетическая газировка с сахарозаменителями вредит вкусовым рецепторам и способствует набору веса.

Кофе, особенно растворимый, вызывает обезвоживание и ускоряет старение кожи. Лучший выбор для здоровья — пить простую воду и натуральные напитки в умеренных количествах.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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