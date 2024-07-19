Новый тренд в косметологии: как выглядит лицо богатой девушки

Лицо богатой девушки: новый стандарт красоты в косметологии

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Понятие "rich girl face" впервые появилось в 2019 году благодаря британскому пластическому хирургу Дирку Кремеру. Женщины стремятся усовершенствовать свою внешность, чтобы их лицо выглядело так, как будто его отретушировали с помощью фильтров.

Фото: web.archive.org by Hayu, CC BY 3.0

Этот тренд сменил культ натуральности на тенденцию осознанной чрезмерности. Девушки 20-29 лет особенно активно следуют этой моде, однако и подростки стремятся к подобным изменениям, вдохновляясь звездами вроде Кайли Дженнер и Беллы Хадид.

Процедуры для достижения rich girl face включают:

инъекции филлеров гиалуроновой кислоты для создания ровного очертания лица и избавления от морщин,

химический пилинг и лазерную шлифовку для придания коже сияния,

удаление комков Биша для акцентной очерченности скул,

безоперационные подтяжки лица, такие как нитевой лифтинг, ультерапия и термолифтинг.

Эти процедуры помогают создать выразительные черты лица без необходимости использования макияжа. Популярные препараты, такие как Restylane и Juvederm, стоят около 10-15 тысяч рублей за 1 мл и требуют обновления каждые 6-12 месяцев.