Новый тренд в косметологии: как выглядит лицо богатой девушки

Понятие "rich girl face" впервые появилось в 2019 году благодаря британскому пластическому хирургу Дирку Кремеру. Женщины стремятся усовершенствовать свою внешность, чтобы их лицо выглядело так, как будто его отретушировали с помощью фильтров.
Этот тренд сменил культ натуральности на тенденцию осознанной чрезмерности. Девушки 20-29 лет особенно активно следуют этой моде, однако и подростки стремятся к подобным изменениям, вдохновляясь звездами вроде Кайли Дженнер и Беллы Хадид.
Процедуры для достижения rich girl face включают:
Эти процедуры помогают создать выразительные черты лица без необходимости использования макияжа. Популярные препараты, такие как Restylane и Juvederm, стоят около 10-15 тысяч рублей за 1 мл и требуют обновления каждые 6-12 месяцев.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.