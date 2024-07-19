Забудьте о диетах: ешьте и худейте с суперфудами

Диетолог Маргарита Королева подчеркивает важность сбалансированного рациона для контроля веса. Она рекомендует пяти-шестиразовое питание небольшими порциями, включая обязательные запланированные перекусы между основными приемами пищи.
Королева акцентирует внимание на завтраке, который должен составлять не менее 25% суточной энергии и содержать сложные углеводы. Личный пример Маргариты включает овсянку с семенами и фруктами, белковые завтраки.
Перекусы могут состоять из бананов, мюсли-батончиков или орехов. Вода — обязательный элемент режима. Планирование рациона помогает поддерживать уровень глюкозы и гормонов, избегая сильного чувства голода.
Королева также одобряет использование суперфудов, таких как ягоды годжи и семена чиа, в периоды снижения иммунитета, но советует не злоупотреблять ими. Личный подход Маргариты включает разгрузочные дни с рисом и готовые программы питания, которые она разработала.
Важно следить за временем последнего приема пищи и пить много воды для поддержания высокой работоспособности и эффективной работы мозга.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.