Забудьте о диетах: ешьте и худейте с суперфудами

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Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию

1:15
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Диетолог Маргарита Королева подчеркивает важность сбалансированного рациона для контроля веса. Она рекомендует пяти-шестиразовое питание небольшими порциями, включая обязательные запланированные перекусы между основными приемами пищи.

Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

Королева акцентирует внимание на завтраке, который должен составлять не менее 25% суточной энергии и содержать сложные углеводы. Личный пример Маргариты включает овсянку с семенами и фруктами, белковые завтраки.

Перекусы могут состоять из бананов, мюсли-батончиков или орехов. Вода — обязательный элемент режима. Планирование рациона помогает поддерживать уровень глюкозы и гормонов, избегая сильного чувства голода.

Королева также одобряет использование суперфудов, таких как ягоды годжи и семена чиа, в периоды снижения иммунитета, но советует не злоупотреблять ими. Личный подход Маргариты включает разгрузочные дни с рисом и готовые программы питания, которые она разработала.

Важно следить за временем последнего приема пищи и пить много воды для поддержания высокой работоспособности и эффективной работы мозга.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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