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Неправильный гель-лак: как избежать серьезных проблем с ногтями

Гель-лак: что нужно знать о длительном ношении и рисках

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Гель-лак — популярное покрытие для ногтей, обеспечивающее долговременный маникюр. Основным компонентом, обеспечивающим сцепление гель-лака с ногтем, является кислота.

Гель-лак: что нужно знать о длительном ношении и рисках
Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Дешевые базовые гель-лаки содержат метакриловую кислоту, которая, хотя и гарантирует длительное ношение, может вызывать химические ожоги и повреждения ногтевой пластины. Более дорогие и качественные гель-лаки используют уксусную или яблочную кислоту, что снижает риск повреждений.

Оптимальный срок ношения гель-лака составляет 2-2,5 недели, после чего нестабильные молекулы в составе начинают взаимодействовать с ногтевой пластиной, нанося вред. Длительное ношение может привести к аллергиям, термическим и химическим ожогам, а также к отслаиванию ногтя.

Для травмированных ногтей использование "бескислотных" баз также небезопасно, поскольку поврежденный верхний слой ногтя снижает адгезию. Квалифицированные мастера могут рекомендовать временно отказаться от покрытия для восстановления ногтевой пластины.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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