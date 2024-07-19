Неправильный гель-лак: как избежать серьезных проблем с ногтями

Гель-лак — популярное покрытие для ногтей, обеспечивающее долговременный маникюр. Основным компонентом, обеспечивающим сцепление гель-лака с ногтем, является кислота.
Дешевые базовые гель-лаки содержат метакриловую кислоту, которая, хотя и гарантирует длительное ношение, может вызывать химические ожоги и повреждения ногтевой пластины. Более дорогие и качественные гель-лаки используют уксусную или яблочную кислоту, что снижает риск повреждений.
Оптимальный срок ношения гель-лака составляет 2-2,5 недели, после чего нестабильные молекулы в составе начинают взаимодействовать с ногтевой пластиной, нанося вред. Длительное ношение может привести к аллергиям, термическим и химическим ожогам, а также к отслаиванию ногтя.
Для травмированных ногтей использование "бескислотных" баз также небезопасно, поскольку поврежденный верхний слой ногтя снижает адгезию. Квалифицированные мастера могут рекомендовать временно отказаться от покрытия для восстановления ногтевой пластины.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.