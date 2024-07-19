Остеопат раскрывает секрет увеличения роста после 25

Остеопат Животов поделился способами увеличения роста

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие люди мечтают стать выше, даже если им уже за 25 лет, и рост, казалось бы, завершился. Однако существуют методы, которые могут помочь увеличить рост на 1-3 см. Остеопат Владимир Животов утверждает, что это возможно, и делится советами.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Ключевую роль в росте играют наследственность, образ жизни и экология. Для тех, кто хочет увеличить свой рост на 1-3 см, Животов рекомендует регулярные физические упражнения, такие как плавание, растяжка и вис на турнике.

Также важно следить за осанкой и уровнем витамина D в организме. Исправление осанки и занятия у остеопата могут способствовать увеличению роста. При этом не стоит прибегать к экстремальным методам, таким как вытяжение позвоночника, чтобы не навредить здоровью.