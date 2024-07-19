Эти простые ошибки после эпиляции могут испортить вашу кожу

Правильный уход за кожей после эпиляции: что нужно знать

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эпиляция — это популярная процедура для поддержания гладкости кожи, но многие женщины сталкиваются с раздражением после нее. Это часто связано с неправильным уходом после удаления волос.

Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Косметологи выделяют несколько распространенных ошибок, которые могут усугубить состояние кожи. Во-первых, после эпиляции не рекомендуется делать срединный пилинг, так как это агрессивная процедура, способная повредить чувствительную кожу.

Во-вторых, стоит избегать процедур с высокой концентрацией кислот, которые могут вызвать ожоги и пигментацию. Аппаратные процедуры для отшелушивания кожи, такие как LPG и Starvac, также могут спровоцировать раздражение и боль.

Загар в солярии после эпиляции тоже нежелателен из-за высокой чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению, что может привести к ожогам и пигментации. Важно обеспечить качественный домашний уход за кожей, используя укрепляющие и увлажняющие средства с маслами и экстрактами растений.

Следуя рекомендациям косметолога и используя специальные средства после эпиляции, можно избежать вросших волос и замедлить рост новых, поддерживая кожу гладкой и здоровой.