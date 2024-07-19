Почему пилатес изменит ваше представление о фитнесе

Что на самом деле представляет собой пилатес

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилатес — это не просто фитнес-программа, а целостная методика с глубокой философией, созданная Йозефом Пилатесом для реабилитации после травм. Она включает в себя укрепление мышц, оздоровление суставов, нормализацию сна и избавление от стресса.

Часто мифы о пилатесе вводят людей в заблуждение. Во-первых, это не легкая тренировка, а комплекс упражнений, требующих силы и последовательности.

Во-вторых, начальный уровень требует специальных тренажеров, а не только мата. В-третьих, пилатес подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов, работая с глубокими мышцами и помогая избежать травм.

Методика подходит всем, независимо от пола и возраста, и особенно полезна для мужчин с их современными стрессами. Заниматься пилатесом лучше под руководством тренера, особенно на начальном этапе.

Существует мнение, что пилатес подходит беременным женщинам, но это возможно только для тех, кто занимался пилатесом до зачатия, под наблюдением опытного тренера.