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Белые штаны: пять потрясающих способов сочетать их с другими элементами гардероба

Как стильно сочетать белые штаны с разными элементами гардероба?

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Белые штаны — это универсальный элемент гардероба, который можно сочетать с множеством различных вещей. Благодаря своей нейтральности и свежести, они могут быть базой для создания как повседневных, так и более нарядных образов. Давайте рассмотрим, с какими элементами гардероба лучше всего комбинировать белые штаны.

Как стильно сочетать белые штаны с разными элементами гардероба?
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Сочетание с пастельными оттенками

Пастельные цвета, такие как нежно-голубой, мятный, розовый и лавандовый, отлично гармонируют с белыми штанами. Эти оттенки добавляют лёгкости и романтичности образу, делая его идеальным для весны и лета. Например, белые брюки можно комбинировать с мятной блузкой или розовым топом, дополнив образ светлыми кедами или сандалиями.

Монохром

Белые штаны с чёрной рубашкой или топом создают контраст, который привлекает внимание и подчеркивает изысканность. Для завершения образа можно выбрать чёрные туфли или босоножки и добавить аксессуары в том же цвете.

Яркие акценты

Белые штаны служат прекрасным фоном для ярких и насыщенных цветов. Топы, рубашки и блузы в оттенках красного, зелёного, синего или жёлтого создадут смелый и запоминающийся образ. Яркие аксессуары, такие как сумки или украшения, также могут стать акцентом, который придаст вашему стилю индивидуальность.

Нейтральные оттенки

Бежевый, серый и другие нейтральные тона отлично сочетаются с светлыми штанами, создавая мягкий и спокойный образ. Например, белые брюки можно носить с серым свитером или бежевой блузкой, дополнив комплект лоферми и металлическими аксессуарами.

Принты и узоры

Белые штаны служат идеальным базовым элементом для комбинирования с верхом, украшенным различными принтами. Цветочные, геометрические и абстрактные узоры добавят образу интерес и динамику. Важно помнить, что при выборе ярких принтов лучше придерживаться минимализма в аксессуарах, чтобы не перегружать образ.

Сочетая белые штаны с пастельными, нейтральными или яркими оттенками, можно создать стильные и разноплановые образы, подходящие для любого случая.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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