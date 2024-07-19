Новый тренд или опасная процедура: вся правда о ботулинотерапии

Ботулинотерапия — это косметическая процедура, направленная на борьбу с мимическими морщинами посредством введения препаратов, содержащих ботулинический токсин типа А (Ботокс, Диспорт, Ксеомин).
Терапия миорелаксации помогает расслабить мимические мышцы, что приводит к исчезновению или значительному сокращению морщин. Эффект сохраняется от 4 до 6 месяцев, а начинать процедуры можно с 25 лет, учитывая индивидуальные особенности.
Существуют противопоказания: непереносимость ботулотоксина, инфекционные заболевания, беременность и лактация. Процедура не рекомендуется при "усталом" типе старения, так как может вызвать опущение век и бровей.
Для достижения наилучших результатов и минимизации рисков важно обращаться к квалифицированным специалистам с медицинской лицензией.
После ботулинотерапии следует избегать тепловых нагрузок, активных физических упражнений и массажа лица, чтобы предотвратить снижение эффективности процедуры и нежелательные побочные эффекты.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.