Новый тренд или опасная процедура: вся правда о ботулинотерапии

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Что такое ботулинотерапия и когда она рекомендуется

1:09
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Ботулинотерапия — это косметическая процедура, направленная на борьбу с мимическими морщинами посредством введения препаратов, содержащих ботулинический токсин типа А (Ботокс, Диспорт, Ксеомин).

Что такое ботулинотерапия и когда она рекомендуется
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Терапия миорелаксации помогает расслабить мимические мышцы, что приводит к исчезновению или значительному сокращению морщин. Эффект сохраняется от 4 до 6 месяцев, а начинать процедуры можно с 25 лет, учитывая индивидуальные особенности.

Существуют противопоказания: непереносимость ботулотоксина, инфекционные заболевания, беременность и лактация. Процедура не рекомендуется при "усталом" типе старения, так как может вызвать опущение век и бровей.

Для достижения наилучших результатов и минимизации рисков важно обращаться к квалифицированным специалистам с медицинской лицензией.

После ботулинотерапии следует избегать тепловых нагрузок, активных физических упражнений и массажа лица, чтобы предотвратить снижение эффективности процедуры и нежелательные побочные эффекты.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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