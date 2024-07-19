Какая помада делает вас старше: секрет визажиста

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Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи

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Моя семья » Красота и стиль

Визажист Али Андреа дала советы женщинам со зрелой кожей по выбору подходящих оттенков помады. Она подчеркнула, что телесные оттенки без карандаша для губ не подходят большинству взрослых женщин, так как они делают губы плоскими и бесформенными.

Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Вместо этого она рекомендовала использовать помады с карандашом для создания структуры и объема. Также она посоветовала избегать помад с блестками и холодных оттенков, которые могут подчеркнуть морщины и добавить возраст.

Для идеального выбора помады Андреа советует выбирать оттенки на один уровень темнее естественного цвета губ. Молодым девушкам она предложила наносить светлые оттенки с затемнением в центре для придания объема.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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