Вы используете неправильный шампунь: 7 главных признаков

Как определить, что ваш шампунь вам не подходит

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящего шампуня — задача не из легких, даже если вы хорошо знаете потребности своих волос. Следуя рекомендациям по типу кожи головы, все равно можно столкнуться с неподходящим средством.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Семь признаков указывают, что пришло время сменить шампунь:

Волосы быстрее загрязняются: если корни становятся жирными после мытья, шампунь не подходит. Выбирайте балансирующие средства.

Появился зуд: зуд и раздражение кожи головы — сигналы к смене шампуня. Используйте средства для чувствительной кожи.

Волосы сильно путаются: непослушные волосы — признак жесткого шампуня. Присмотритесь к мягким бессульфатным вариантам.

Волосы теряют объем: утяжеленные волосы без объема указывают на неподходящий шампунь. Легкие освежающие средства помогут.

Появилась перхоть: шелушение кожи головы требует мягкого шампуня и специальных масок.

Быстрая потеря цвета: жесткие шампуни вымывают краску. Для окрашенных волос используйте мягкие шампуни.

Подбирайте шампунь по типу кожи головы, а не по состоянию длины. Жирные корни и сухие кончики требуют балансирующих шампуней и увлажняющих кондиционеров. В случае перхоти или зуда, лучше обратиться к дерматологу или трихологу для подбора грамотного ухода.