Вы используете неправильный шампунь: 7 главных признаков
Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
1:27
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19.07.2024 06:03
Выбор подходящего шампуня — задача не из легких, даже если вы хорошо знаете потребности своих волос. Следуя рекомендациям по типу кожи головы, все равно можно столкнуться с неподходящим средством.
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM
Семь признаков указывают, что пришло время сменить шампунь:
Волосы быстрее загрязняются: если корни становятся жирными после мытья, шампунь не подходит. Выбирайте балансирующие средства.
Появился зуд: зуд и раздражение кожи головы — сигналы к смене шампуня. Используйте средства для чувствительной кожи.
Волосы сильно путаются: непослушные волосы — признак жесткого шампуня. Присмотритесь к мягким бессульфатным вариантам.
Волосы теряют объем: утяжеленные волосы без объема указывают на неподходящий шампунь. Легкие освежающие средства помогут.
Появилась перхоть: шелушение кожи головы требует мягкого шампуня и специальных масок.
Быстрая потеря цвета: жесткие шампуни вымывают краску. Для окрашенных волос используйте мягкие шампуни.
Подбирайте шампунь по типу кожи головы, а не по состоянию длины. Жирные корни и сухие кончики требуют балансирующих шампуней и увлажняющих кондиционеров. В случае перхоти или зуда, лучше обратиться к дерматологу или трихологу для подбора грамотного ухода.
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