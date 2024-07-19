Вы используете неправильный шампунь: 7 главных признаков

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Как определить, что ваш шампунь вам не подходит

1:27
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Выбор подходящего шампуня — задача не из легких, даже если вы хорошо знаете потребности своих волос. Следуя рекомендациям по типу кожи головы, все равно можно столкнуться с неподходящим средством.

Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Семь признаков указывают, что пришло время сменить шампунь:

  • Волосы быстрее загрязняются: если корни становятся жирными после мытья, шампунь не подходит. Выбирайте балансирующие средства.
  • Появился зуд: зуд и раздражение кожи головы — сигналы к смене шампуня. Используйте средства для чувствительной кожи.
  • Волосы сильно путаются: непослушные волосы — признак жесткого шампуня. Присмотритесь к мягким бессульфатным вариантам.
  • Волосы теряют объем: утяжеленные волосы без объема указывают на неподходящий шампунь. Легкие освежающие средства помогут.
  • Появилась перхоть: шелушение кожи головы требует мягкого шампуня и специальных масок.
  • Быстрая потеря цвета: жесткие шампуни вымывают краску. Для окрашенных волос используйте мягкие шампуни.

Подбирайте шампунь по типу кожи головы, а не по состоянию длины. Жирные корни и сухие кончики требуют балансирующих шампуней и увлажняющих кондиционеров. В случае перхоти или зуда, лучше обратиться к дерматологу или трихологу для подбора грамотного ухода.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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