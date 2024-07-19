Ошибки при снятии наращенных ресниц в домашних условиях

Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Удаление наращенных ресниц в домашних условиях возможно с помощью специального растворителя — кремового ремувера. Важно следовать рекомендациям специалистов, чтобы не повредить нежную кожу век.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Современные средства для снятия ресниц действуют мягко и не вызывают раздражения. Крем или гель наносится ватной палочкой на закрытый глаз, выдерживается около двух минут, затем ресницы снимаются ватным диском. После процедуры кожу протирают мицеллярной водой, умываются и наносят крем.

Также можно дождаться естественного выпадения ресниц, что происходит в течение трёх месяцев. Для восстановления ресниц рекомендуется ухаживающие процедуры, использование сывороток, витаминных масок и компрессов из натуральных трав.

Следует избегать популярных, но вредных методов удаления ресниц: жирного крема, растительного масла, механического воздействия и химических веществ. Безопасное удаление ресниц возможно только с помощью качественного ремувера, соблюдая правила безопасности и советы профессионалов.