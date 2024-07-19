Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
Туристка вернула полную стоимость тура в Турцию из-за тараканов в номере
Врач-гинеколог Мальцева рассказала о рисках для беременных за рулем
Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции
Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
Ани Лорак рассказала о своём преображении
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Советы по выращиванию лимона в саду
Ошибки при снятии наращенных ресниц в домашних условиях

Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Удаление наращенных ресниц в домашних условиях возможно с помощью специального растворителя — кремового ремувера. Важно следовать рекомендациям специалистов, чтобы не повредить нежную кожу век.

Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Современные средства для снятия ресниц действуют мягко и не вызывают раздражения. Крем или гель наносится ватной палочкой на закрытый глаз, выдерживается около двух минут, затем ресницы снимаются ватным диском. После процедуры кожу протирают мицеллярной водой, умываются и наносят крем.

Также можно дождаться естественного выпадения ресниц, что происходит в течение трёх месяцев. Для восстановления ресниц рекомендуется ухаживающие процедуры, использование сывороток, витаминных масок и компрессов из натуральных трав.

Следует избегать популярных, но вредных методов удаления ресниц: жирного крема, растительного масла, механического воздействия и химических веществ. Безопасное удаление ресниц возможно только с помощью качественного ремувера, соблюдая правила безопасности и советы профессионалов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Советы по выращиванию лимона в саду
Цены на ягоды в России значительно выросли
Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes
Тренер Акулиничев посоветовал Овечкину следить за сном и питанием
Mercedes-Benz E-Class нового поколения успешно прошел краш-тесты Euro NCAP
Вот что нужно сделать за 5 минут до завершения поездки на авто
Астрономы снова хотят изменить определение планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников