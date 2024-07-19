Как ресвератрол и сиртуины могут изменить вашу внешность

Альтернативы ботоксу: эффективные компоненты в современной косметике

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом синтез коллагена и эластина в коже снижается, что приводит к потере упругости. Однако в 2001 году ученые открыли сиртуины, которые играют ключевую роль в защите и продлении жизни клеток.

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Сиртуины восстанавливают кожный матрикс и препятствуют разрушению клеток. Одним из активаторов сиртуинов является ресвератрол, повышающий защитные свойства клетки на 70%.

Он содержится в красном вине, но его количество недостаточно для активации сиртуинов, поэтому ученые создают синтетические аналоги для использования в косметике. Другие важные компоненты включают ДМАЭ, гиалуроновую кислоту, альфа-липоевую кислоту и пептиды.

Эти вещества стимулируют обновление клеток, поддерживают увлажнение кожи и борются со свободными радикалами. Косметические компании активно внедряют эти научные открытия в свои продукты для сохранения молодости и красоты кожи.