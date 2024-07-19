Этот простой массаж уберет отеки под глазами

Регулярная отечность и темные круги под глазами могут указывать на проблемы с почками или печенью, злоупотребление солеными и острыми блюдами, а также генетическую предрасположенность.
Тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды, и наличие пигментации на фоне венозного застоя также могут способствовать синеве под глазами.
В некоторых случаях мешки под глазами обусловлены грыжами, и массаж не поможет от них избавиться. Однако массаж зоны вокруг глаз:
Следует проводить массаж только на чистой коже, используя специальные кремы и сыворотки. Основные техники включают круговые движения пальцами и прокатывающие движения, которые помогают улучшить лимфодренаж и снять отеки.
Кроме того, массаж ложками и использование охлажденных гелевых патчей могут быть полезны для устранения утренней отечности и синяков. Массаж является отличным средством в борьбе с последствиями недосыпа и стресса, но не заменит лечение сопутствующих заболеваний.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.