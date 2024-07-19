Этот простой массаж уберет отеки под глазами

Как избавиться от отечности и темных кругов под глазами

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Регулярная отечность и темные круги под глазами могут указывать на проблемы с почками или печенью, злоупотребление солеными и острыми блюдами, а также генетическую предрасположенность.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды, и наличие пигментации на фоне венозного застоя также могут способствовать синеве под глазами.

В некоторых случаях мешки под глазами обусловлены грыжами, и массаж не поможет от них избавиться. Однако массаж зоны вокруг глаз:

способен усилить лимфодренаж,

может улучшить циркуляцию крови,

является эффективной профилактикой несовершенств.

Следует проводить массаж только на чистой коже, используя специальные кремы и сыворотки. Основные техники включают круговые движения пальцами и прокатывающие движения, которые помогают улучшить лимфодренаж и снять отеки.

Кроме того, массаж ложками и использование охлажденных гелевых патчей могут быть полезны для устранения утренней отечности и синяков. Массаж является отличным средством в борьбе с последствиями недосыпа и стресса, но не заменит лечение сопутствующих заболеваний.