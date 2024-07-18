Как выбрать идеальные тени и не выглядеть уставшей

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Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа

1:29
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Макияж глаз должен быть легким и освежающим. Рекомендуется использовать моно-тени с матовой или сатиновой текстурой без шиммера и блесток. В качестве базовых цветов подходят бежевый, бежево-розовый, телесный и розовое золото.

Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Выбор холодных или теплых оттенков зависит от цветотипа. Холодные оттенки подходят для подчеркивания складки века, создавая эффект приподнятого взгляда, но не следует наносить их на нижнее веко.

Светло-розовые или бежевые тени на подвижном веке освежат взгляд. В уголок глаза можно добавить легкое сияние. С теплыми оттенками нужно быть осторожными, так как они могут придать уставший вид.

Их можно использовать на загорелой коже с теплым подтоном, нанося темные оттенки на периферию глаза, а светлые на подвижное веко.

Шиммер и блестки могут старить, поэтому их следует использовать очень аккуратно. Кремовые текстуры выглядят аккуратнее и держатся дольше на возрастных веках, а сухие тени лучше наносить на базу с телесным или розовым оттенком.

Темные черные оттенки следует избегать, предпочтительнее использовать холодные коричневые оттенки для межресничного пространства и ресничного контура. Хорошо прокрашенные ресницы сделают взгляд ярче и моложе.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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