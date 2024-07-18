Как выбрать идеальные тени и не выглядеть уставшей

Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж глаз должен быть легким и освежающим. Рекомендуется использовать моно-тени с матовой или сатиновой текстурой без шиммера и блесток. В качестве базовых цветов подходят бежевый, бежево-розовый, телесный и розовое золото.

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Выбор холодных или теплых оттенков зависит от цветотипа. Холодные оттенки подходят для подчеркивания складки века, создавая эффект приподнятого взгляда, но не следует наносить их на нижнее веко.

Светло-розовые или бежевые тени на подвижном веке освежат взгляд. В уголок глаза можно добавить легкое сияние. С теплыми оттенками нужно быть осторожными, так как они могут придать уставший вид.

Их можно использовать на загорелой коже с теплым подтоном, нанося темные оттенки на периферию глаза, а светлые на подвижное веко.

Шиммер и блестки могут старить, поэтому их следует использовать очень аккуратно. Кремовые текстуры выглядят аккуратнее и держатся дольше на возрастных веках, а сухие тени лучше наносить на базу с телесным или розовым оттенком.

Темные черные оттенки следует избегать, предпочтительнее использовать холодные коричневые оттенки для межресничного пространства и ресничного контура. Хорошо прокрашенные ресницы сделают взгляд ярче и моложе.