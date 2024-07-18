Гель-лак: красивая угроза для вашего здоровья

Безопасность маникюра: скрытые риски гель-лака

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак и маникюр Shellac стали революционным прорывом в индустрии ногтевого сервиса, предлагая долговечный и суперглянцевый маникюр. Однако использование гель-лака сопряжено с рядом рисков для здоровья, о которых важно знать.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Выделяют четыре основных проблемы. Во-первых, агрессивная обработка ногтей перед нанесением геля может повредить ногтевое ложе и привести к инфекциям.

Во-вторых, некачественная продукция может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей. В-третьих, сушка ногтей под ультрафиолетовой лампой ускоряет старение кожи рук и может вызвать пигментацию.

Наконец, токсичные испарения во время процедуры требуют хорошей вентиляции и использования защитных масок. Для минимизации рисков рекомендуется выбирать салоны с высоким уровнем контроля качества и оборудованные системами вентиляции.