Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США появилась система оценки надежности искусственного интеллекта
Как сделать домашний протеиновый коктейль для похудения
Футболистам Навасу и Руису подарили почти 150 кг томатов после победы на Евро
Вот незаменимые лайфхаки ручного опыления растений
Медики, переехавшие в новые регионы, получат увеличенные выплаты
Какова стоимость страхования жизни?
Узнайте, что нужно успеть сделать с клубникой в августе
Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad
Гель-лак: красивая угроза для вашего здоровья

Безопасность маникюра: скрытые риски гель-лака

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Гель-лак и маникюр Shellac стали революционным прорывом в индустрии ногтевого сервиса, предлагая долговечный и суперглянцевый маникюр. Однако использование гель-лака сопряжено с рядом рисков для здоровья, о которых важно знать.

Безопасность маникюра: скрытые риски гель-лака
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Выделяют четыре основных проблемы. Во-первых, агрессивная обработка ногтей перед нанесением геля может повредить ногтевое ложе и привести к инфекциям.

Во-вторых, некачественная продукция может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей. В-третьих, сушка ногтей под ультрафиолетовой лампой ускоряет старение кожи рук и может вызвать пигментацию.

Наконец, токсичные испарения во время процедуры требуют хорошей вентиляции и использования защитных масок. Для минимизации рисков рекомендуется выбирать салоны с высоким уровнем контроля качества и оборудованные системами вентиляции.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"
Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться
Как подозвать незнакомую кошку?
Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников