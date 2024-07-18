Эти аптечные продукты работают лучше дорогой косметики

Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не переплачивайте за маркетинг и дорогую косметику. В аптеках можно найти бюджетные, но эффективные средства для ухода за кожей лица. Мумие в виде таблеток помогает бороться с воспалениями и улучшает эластичность кожи.

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Гель "Куриозин" на основе гиалуроната цинка подходит для борьбы с угрями и морщинами. Ретиноевая мазь с витамином А стимулирует синтез коллагена и обновление клеток кожи, борется с акне и морщинами.

"Ромазулан" с экстрактом ромашки и эвкалипта дезинфицирует и заживляет кожу. "Энтеросгель" выводит токсины, улучшая состояние кожи. Корень солодки осветляет пигментные пятна и нормализует выработку меланина.

Все эти средства можно приобрести в аптеке по доступной цене, но перед использованием рекомендуется консультация со специалистом.