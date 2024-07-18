Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad
Домашние маски и скрабы: преимущества для здоровой кожи и личного ухода
Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты
Сотрудники аэропорта в Сочи дали несколько советов, как сэкономить время
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"
Эти аптечные продукты работают лучше дорогой косметики

Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Не переплачивайте за маркетинг и дорогую косметику. В аптеках можно найти бюджетные, но эффективные средства для ухода за кожей лица. Мумие в виде таблеток помогает бороться с воспалениями и улучшает эластичность кожи.

Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гель "Куриозин" на основе гиалуроната цинка подходит для борьбы с угрями и морщинами. Ретиноевая мазь с витамином А стимулирует синтез коллагена и обновление клеток кожи, борется с акне и морщинами.

"Ромазулан" с экстрактом ромашки и эвкалипта дезинфицирует и заживляет кожу. "Энтеросгель" выводит токсины, улучшая состояние кожи. Корень солодки осветляет пигментные пятна и нормализует выработку меланина.

Все эти средства можно приобрести в аптеке по доступной цене, но перед использованием рекомендуется консультация со специалистом.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"
Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться
Как подозвать незнакомую кошку?
Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников