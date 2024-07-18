Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad
Домашние маски и скрабы: преимущества для здоровой кожи и личного ухода
Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты
Сотрудники аэропорта в Сочи дали несколько советов, как сэкономить время
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Отрастут ли волосы толще: мифы и факты о бритье рук

Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной

1:32
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время гладкая кожа без волос стала популярной, и даже молодые девушки начинают задумываться о бритье рук с раннего возраста. Существует множество мифов о бритье рук, один из которых гласит, что после бритья волосы начинают расти гуще и толще. На самом деле, волосы кажутся более грубыми и колючими из-за среза их тонкой части, а не из-за изменений в их структуре.

Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эпиляция, такая как шугаринг или электродепиляция, может помочь сделать волосы тоньше или вовсе избавиться от них. Однако даже эти методы имеют свои недостатки, включая возможность вросших волос и сухости кожи.

Вросшие волосы особенно проблематичны для тех, кто часто бреет руки, так как верхний слой эпидермиса становится грубее, что затрудняет рост волос через кожу, вызывая раздражение и образование воспаленных участков.

Для тех, кто хочет избавиться от волос на руках, существует несколько вариантов. Лазерная эпиляция может предоставить долгосрочное решение, а осветление волос делает их менее заметными.

Если бритье остается предпочтительным методом, важно регулярно менять бритвенные лезвия, использовать нежные скрабы для предотвращения вросших волос и увлажнять кожу после бритья. Также необходимо защищать кожу от солнца, так как после бритья она становится особенно чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"
Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться
Как подозвать незнакомую кошку?
Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников