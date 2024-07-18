Правда о колючем коврике: что он может сделать с вашим телом

Как колючий коврик помогает расслабиться и улучшить здоровье

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Колючий коврик, напоминающий средневековое приспособление для пыток, является современным инструментом акупрессурного массажа, эффективным для снятия напряжения и улучшения общего самочувствия.

Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare, CC BY-SA 3.0

Эта мягкая форма акупунктуры воздействует на определенные точки давления, вызывая расслабление и стимуляцию нервной системы. Изначально использовавшиеся древними гуру для медитации и исцеления, современные коврики с крошечными пластиковыми шипами предлагают менее болезненный способ достичь тех же эффектов.

Мария Королева, преподаватель йоги, объяснила, что коврик можно использовать, стоя, сидя или лежа на нем. Первоначальное покалывание быстро проходит, оставляя чувство расслабления.

Использование коврика:

стимулирует кровообращение,

улучшает уровень энергии,

облегчает мышечные боли,

снижает стресс,

улучшает сон.

При воздействии на определенные точки на теле, стимулируется кровоток и выделяются эндорфины и окситоцин, что способствует общему физическому и психическому благополучию.