Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали свои любимые страны для отдыха
Опубликован список самых продаваемых игр по вселенной "Звездные войны" в США
"Матч ТВ" заключил соглашение на трансляцию чемпионата Испании
Актриса Майка Монро была восхищена игрой Николаса Кейджа в "Собирателе душ"
В какое время года лучше сажать виноград
Александр Васильев похвастался интерьером своего зарубежного особняка
Китай отказывается от меди в пользу алюминия
Археологи обнаружили наконечник пояса первых веков нашей эры
Секреты идеальных яиц-пашот: готовим вкусный завтрак вместе с шеф-поваром
Ваши руки выдают ваш возраст: вот как это исправить

Косметолог Давыдова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук

0:54
Моя семья » Красота и стиль

Руки женщины могут выдавать её возраст, даже если лицо выглядит молодо и свежо. Морщинки, пигментные пятна и сухая кожа безжалостно демонстрируют каждый прожитый год.

Косметолог Давыдова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук
Фото: Own work by MarkBuckawicki, PDM

Чтобы избежать этого, за руками нужно ухаживать так же тщательно, как за лицом. Косметолог Лиана Давыдова объяснила, что повседневные действия, такие как мытье посуды, стирка, посещение бассейна, прием лекарств и воздействие ультрафиолета, негативно влияют на состояние кожи рук.

Уход за руками включает правильное мытье и сушку, регулярное увлажнение, отшелушивание и использование солнцезащитного крема. Также необходимо защищать руки от агрессивных моющих средств с помощью перчаток. Следуя этим простым правилам, можно сохранить молодость и здоровье кожи рук.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Последние материалы
Китай отказывается от меди в пользу алюминия
Археологи обнаружили наконечник пояса первых веков нашей эры
Секреты идеальных яиц-пашот: готовим вкусный завтрак вместе с шеф-поваром
Косметолог Давыдова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук
Российским фигуристам дали шанс, но нужен ли он?
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, какие приборы часто врут в машине
Диетолог Панкова: за раз не стоит съедать более 150 граммов ягод
Разработчики Mortal Kombat закрывают мобильное подразделение
Сборная России удерживает свои позиции в рейтинге ФИФА
Водителям объяснили, чем чревато для мотора применение дешёвого моторного масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников