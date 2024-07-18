Ваши руки выдают ваш возраст: вот как это исправить

Косметолог Давыдова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Руки женщины могут выдавать её возраст, даже если лицо выглядит молодо и свежо. Морщинки, пигментные пятна и сухая кожа безжалостно демонстрируют каждый прожитый год.

Фото: Own work by MarkBuckawicki, PDM

Чтобы избежать этого, за руками нужно ухаживать так же тщательно, как за лицом. Косметолог Лиана Давыдова объяснила, что повседневные действия, такие как мытье посуды, стирка, посещение бассейна, прием лекарств и воздействие ультрафиолета, негативно влияют на состояние кожи рук.

Уход за руками включает правильное мытье и сушку, регулярное увлажнение, отшелушивание и использование солнцезащитного крема. Также необходимо защищать руки от агрессивных моющих средств с помощью перчаток. Следуя этим простым правилам, можно сохранить молодость и здоровье кожи рук.