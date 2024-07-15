Антитренды макияжа 2024: возвращение к естественности без контуринга и ярких теней

Макияж 2024: отказ от контуринга и плотной помады в пользу естественности

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году макияж вступает в эру непринужденности и естественности, отказываясь от гламура и перфекционизма, которые доминировали ранее. Современные визажисты стремятся подчеркнуть природную красоту лица, используя косметику для создания свежего и ненавязчивого образа. Давайте рассмотрим главные антитренды макияжа в 2024 году.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Сильный контуринг лица

В прошлом году популярностью пользовались техники контуринга, создающие иллюзию скульптурированного лица с помощью светлых и темных оттенков. Однако в 2024 году модные тенденции меняются. Отказ от излишнего контуринга означает, что макияж становится более естественным и минималистичным. Вместо того чтобы создавать остро выраженные линии и переходы, современные визажисты предпочитают использовать более мягкие техники и придавать коже свежий и естественный вид.

Яркие оттенки на глазах

Яркие и насыщенные цвета на глазах, такие как синий, фиолетовый или зелёный, были в моде в прошлом году. Однако в 2024 году набирают популярность более нейтральные и приглушенные оттенки. Бежевые, персиковые, и мягкие коричневые тени придают глазам естественный и элегантный вид, подходящий для повседневного использования.

Чёткие брови

Тонкие и чётко очерченные брови, которые ранее были в центре внимания, теперь уступают место более естественным формам. Модные тренды в макияже 2024 года отдают предпочтение бровям с мягкими линиями и естественной текстурой. Это подчеркивает индивидуальность каждого лица и придает образу гармонию.

Многослойность в макияже губ

Плотные слои губной помады и блеска также остаются в прошлом. Вместо этого в тренде увлажняющие тинты, которые придают губам здоровый вид и лёгкий оттенок, что актуально как для повседневного макияжа, так и для вечерних выходов.

Модные тенденции в макияже 2024 года стремятся к естественности, подчеркивая природную красоту и индивидуальность каждого лица.