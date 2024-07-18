Важность ухода за ногами: как сохранить здоровье и качество жизни

Здоровье ног играет важную роль в общем состоянии организма. Ступни связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и мозгом, а на их подошвенной части находятся точки, проецирующие внутренние органы.
Проблемы с ногами, такие как мозоли, натоптыши или грибок, могут негативно повлиять на общее самочувствие. Косметолог Арина Дурова подчеркнула, что уход за ногами важен для поддержания качества жизни и предотвращения заболеваний.
Основные процедуры включают:
Важно следить за здоровьем ног и ногтей, использовать антиперспиранты и делать массаж стоп. Не забывайте наносить солнцезащитный крем на ноги и обращайтесь к врачу при первых признаках проблем. Забота о ногах способствует общему здоровью и предотвращает многие заболевания.
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