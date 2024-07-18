Это спасет вашу кожу от летнего солнца

Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением летнего сезона многие начинают активно готовиться к пляжам и соляриям, стремясь придать своей коже красивый загорелый оттенок. Однако дерматолог Вера Петренко предупреждает, что воздействие ультрафиолетовых лучей никогда не проходит для кожи бесследно.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Чтобы избежать проблем после длительного пребывания под солнцем, важно придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, увлажнение кожи является обязательным. Даже если у вас нет видимых проблем, необходимо использовать качественное увлажняющее средство.

В противном случае, кожа может покрыться слоем мертвых клеток, что приведет к гиперкератозу, угрям и обезвоживанию. Увлажнять кожу нужно ежедневно, особенно после загара.

Во-вторых, использование средств с SPF-защитой — необходимое условие. Многие ошибочно полагают, что с появлением загара можно отказаться от защиты.

Однако, кожа не способна выдержать солнечные лучи без поддержки SPF. Поэтому использование защитных средств должно быть регулярным на протяжении всего периода активного загара.

Наконец, летом коже требуется легкое отшелушивание, особенно при жирном типе. Хотя агрессивные пилинги и кислоты не подходят для этого сезона, можно использовать энзимные пудры или пилинг-скатки для домашнего ухода. Консультация с косметологом поможет подобрать оптимальные средства для безопасного очищения кожи.