Мастер педикюра раскрывает секрет идеальных пяточек на лето

Советы мастера педикюра Любимовой: летний уход за стопами

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа ног нуждается в усиленном уходе из-за ее плотности, особенно в летний период, когда открытая обувь становится повседневностью. Мастер педикюра Светлана Любимова поделилась важными правилами ухода за стопами в домашних условиях.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Во-первых, распаривание кожи ног следует проводить не чаще, чем раз в две недели. Светлана подчеркивает, что кожа должна успевать обновляться, а слишком частые ванночки могут быть агрессивными.

Для лучшего эффекта рекомендуется добавлять пол-литра молока в теплую воду и держать ноги в этом растворе около получаса, после чего аккуратно обработать их пемзой. Во-вторых, для дополнительного ухода можно использовать маски для ног, особенно если есть трещинки, которые не удается устранить кремом.

Светлана предлагает приготовить маску на основе меда и оливкового масла (в пропорции 1:1). Растопленный на водяной бане мед смешивается с маслом, наносится на стопы и оборачивается пищевой пленкой. Через полчаса маску следует смыть водой.

В-третьих, для эффективного увлажнения и размягчения кожи ног рекомендуется использовать крем с мочевиной. Светлана отмечает, что мочевина мощно размягчает даже самую грубую кожу, не травмируя ее.

Крем с мочевиной (10%) следует наносить на ночь, и уже через несколько применений можно будет ощутить невероятную мягкость кожи. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете поддерживать кожу ног в идеальном состоянии, наслаждаясь красивыми пяточками.