Эти запахи вас удивят: как ненавистные ароматы стали хитами парфюмерии

Погружение в мир парфюмерии может быть удивительным открытием: одни ароматы радуют, другие вызывают отторжение. Возможно, вы уже заметили, что реальные запахи и их парфюмерные аналоги могут существенно различаться.
Парфюмер Наталья Насонова объяснила, что многие ноты в парфюмерии не являются прямыми производными от реальных запахов, а создаются искусственно в лабораториях. Концентрированные эссенции пахнут иначе, чем их натуральные источники, а сочетание различных нот может создавать уникальные и привлекательные ароматы.
К таким нотам относят:
В реальной жизни эти ароматы могут вызывать негативные ассоциации, но в парфюмерии превращаются в удивительные композиции благодаря искусству и мастерству парфюмеров.
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