Эти запахи вас удивят: как ненавистные ароматы стали хитами парфюмерии

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Парфюмер Насонова: почему табак и манго стали популярными нотами

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Моя семья » Красота и стиль

Погружение в мир парфюмерии может быть удивительным открытием: одни ароматы радуют, другие вызывают отторжение. Возможно, вы уже заметили, что реальные запахи и их парфюмерные аналоги могут существенно различаться.

Парфюмер Насонова: почему табак и манго стали популярными нотами
Фото: Freepik by freepik, PDM

Парфюмер Наталья Насонова объяснила, что многие ноты в парфюмерии не являются прямыми производными от реальных запахов, а создаются искусственно в лабораториях. Концентрированные эссенции пахнут иначе, чем их натуральные источники, а сочетание различных нот может создавать уникальные и привлекательные ароматы.

К таким нотам относят:

  • табак,
  • манго,
  • лаванду,
  • мяту,
  • солодку,
  • жасмин,
  • пачули.

В реальной жизни эти ароматы могут вызывать негативные ассоциации, но в парфюмерии превращаются в удивительные композиции благодаря искусству и мастерству парфюмеров.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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