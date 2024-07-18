Эти запахи вас удивят: как ненавистные ароматы стали хитами парфюмерии

Парфюмер Насонова: почему табак и манго стали популярными нотами

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Погружение в мир парфюмерии может быть удивительным открытием: одни ароматы радуют, другие вызывают отторжение. Возможно, вы уже заметили, что реальные запахи и их парфюмерные аналоги могут существенно различаться.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Парфюмер Наталья Насонова объяснила, что многие ноты в парфюмерии не являются прямыми производными от реальных запахов, а создаются искусственно в лабораториях. Концентрированные эссенции пахнут иначе, чем их натуральные источники, а сочетание различных нот может создавать уникальные и привлекательные ароматы.

К таким нотам относят:

табак,

манго,

лаванду,

мяту,

солодку,

жасмин,

пачули.

В реальной жизни эти ароматы могут вызывать негативные ассоциации, но в парфюмерии превращаются в удивительные композиции благодаря искусству и мастерству парфюмеров.