Секреты летнего педикюра: как оставаться на пике моды в открытой обуви

Стильный педикюр на лето: что актуально в этом сезоне

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний педикюр — важная часть гардероба, особенно когда носится открытая обувь. Модные тенденции педикюра включают в себя нюдовые оттенки, которые подходят как для рук, так и для ног, создавая ухоженный вид без ярких акцентов.

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Блестки и зеркальная втирка снова актуальны, добавляя свежий и интересный вид. Темные глубокие оттенки, такие как изумрудный и темно-бордовый, также в тренде, но требуют дополнительного ухода за кутикулой.

Классический и цветной френч-дизайн остаются популярными, с возможностью экспериментов с яркими цветами. Необычные принтованные дизайны, такие как леопардовый и змеиный, придают педикюру уникальный акцент. Важно уделять внимание ногам летом, чтобы выглядеть стильно и ухоженно в любой открытой обуви.