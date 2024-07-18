Секреты летнего педикюра: как оставаться на пике моды в открытой обуви

Летний педикюр — важная часть гардероба, особенно когда носится открытая обувь. Модные тенденции педикюра включают в себя нюдовые оттенки, которые подходят как для рук, так и для ног, создавая ухоженный вид без ярких акцентов.
Блестки и зеркальная втирка снова актуальны, добавляя свежий и интересный вид. Темные глубокие оттенки, такие как изумрудный и темно-бордовый, также в тренде, но требуют дополнительного ухода за кутикулой.
Классический и цветной френч-дизайн остаются популярными, с возможностью экспериментов с яркими цветами. Необычные принтованные дизайны, такие как леопардовый и змеиный, придают педикюру уникальный акцент. Важно уделять внимание ногам летом, чтобы выглядеть стильно и ухоженно в любой открытой обуви.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.