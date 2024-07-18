В мире красоты уход за волосами занимает важное место, но посещение салонов не всегда возможно. Многие процедуры можно выполнить дома, например, маски для волос, которые помогают бороться с тусклостью и ломкостью.
Важно регулярно применять маски с подходящими ингредиентами для вашего типа волос. Особенно полезны маски с питательными маслами. Ламинирование волос также можно сделать дома, следуя инструкции и используя бессульфатные шампуни.
Массаж головы улучшает кровообращение и способствует росту волос. Для борьбы с секущимися кончиками эффективно использовать сухое масло для волос, которое восстанавливает и питает их. Регулярное применение этих процедур позволяет поддерживать красоту волос без частых визитов в салон.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.