Выпускник ТГУ создаёт одежду с живыми растениями

Егор Хайбулин: одежда с растущей травой как экологический посыл

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпускник магистерской программы Института искусств и культуры ТГУ Егор Хайбулин разработал авторскую коллекцию одежды с экологическим посылом, на которой растёт трава. Основной трудностью в его работе было подобрать и успешно высадить растение на одежду без использования ниток и клея.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Для этого он обратился за консультацией к ботаникам Биологического института ТГУ, и после рассмотрения различных вариантов растений остановился на злаках. Субстраты ржи не вшиты в одежду, а пророщены в ней, и для их роста необходимо поддерживать влажность, освещенность и добавлять жидкое удобрение.

В ближайшее время дизайнер планирует выпустить новую линейку одежды с цветочными растениями, сообщает Tomsk.mk.ru.