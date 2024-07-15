Выпускник ТГУ создаёт одежду с живыми растениями

Выпускник магистерской программы Института искусств и культуры ТГУ Егор Хайбулин разработал авторскую коллекцию одежды с экологическим посылом, на которой растёт трава. Основной трудностью в его работе было подобрать и успешно высадить растение на одежду без использования ниток и клея.
Для этого он обратился за консультацией к ботаникам Биологического института ТГУ, и после рассмотрения различных вариантов растений остановился на злаках. Субстраты ржи не вшиты в одежду, а пророщены в ней, и для их роста необходимо поддерживать влажность, освещенность и добавлять жидкое удобрение.
В ближайшее время дизайнер планирует выпустить новую линейку одежды с цветочными растениями, сообщает Tomsk.mk.ru.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.