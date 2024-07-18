Специи, которые скрывают секреты молодости и стройности

Красота начинается изнутри — это знают все. Здоровое питание помогает продлить молодость и сохранить стройность фигуры. Нутрициологи утверждают, что специи являются неотъемлемой частью правильного рациона, так как они не только улучшают вкус блюд, но и благотворно влияют на организм.
Среди полезных специй выделяются:
Эти специи помогают поддерживать здоровье, ускоряют метаболизм, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи и волос, а также борются с вирусами и воспалениями. Однако, некоторые специи имеют противопоказания и должны употребляться с осторожностью.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.