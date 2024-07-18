Специи, которые скрывают секреты молодости и стройности

Как специи могут продлить молодость и улучшить фигуру

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красота начинается изнутри — это знают все. Здоровое питание помогает продлить молодость и сохранить стройность фигуры. Нутрициологи утверждают, что специи являются неотъемлемой частью правильного рациона, так как они не только улучшают вкус блюд, но и благотворно влияют на организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron, CC BY-SA 4.0

Среди полезных специй выделяются:

кориандр,

коричневая горчица,

розмарин,

зеленый кардамон,

кашмирский чили,

куркума,

корица.

Эти специи помогают поддерживать здоровье, ускоряют метаболизм, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи и волос, а также борются с вирусами и воспалениями. Однако, некоторые специи имеют противопоказания и должны употребляться с осторожностью.